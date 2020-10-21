На Кубани спасатели помогли бабушке снять с дерева кота

instagram.com/kuban_spas

В поселке Мирном Белореченского района рыжий кот забрался высоко на дерево, а слезть не смог. Хозяйка пыталась выманить своего питомца лакомствами, но он даже шага вниз не сделал. Так и промяучил на ветке три дня. От безысходности женщина попросила помощи у спасателей.

- На помощь отправились специалисты Белореченского отряда. Но снять засевшего на дубе рыжего кота оказалось не так просто. Сначала по трехколенной лестнице один из спасателей полез к усатому, но животное испугалось и забралось на самую верхушку дерева, примерно на высоту четырехэтажного дома. Длины лестницы стало не хватать, пришлось вызывать автовышку, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

instagram.com/kuban_spas

Уже на автовышке спасатели поднялись до макушки дерева и сняли домашнего питомца. Кота благополучно спустили на землю и передали хозяйке.