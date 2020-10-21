Вениамин Кондратьев запустил в соцсетях масочный флэшмоб

Фото: kondratyevvi

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев запустил в соцсетях флешмоб #покажисвоюмаску.

- От нас зависит, кто победит. Спасибо, что носите маски! – написал глава региона в соцсетях и призвал жителей Краснодарского края показать свои маски.

Во флешмобе, которому дал старт Вениамин Иванович, может принять участие любой желающий. Для этого нужно сфотографироваться в маске и опубликовать снимок в социальных сетях с хэштегами #остановимковид, #спасибочтоноситемаски, #покажисвоюмаску, #масочныйфлешмоб

Стоит отметить, что уже больше тысячи жителей региона присоединились к массовой акции.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что из-за роста заболеваний коронавирусом на Кубани ужесточили масочный режим, в средствах защиты нужно ходить везде. Также сообщалось, что в регионе госпитали с больными Covid-19 заполнены больше чем на 80%.