Мать-кукушка: Жительница Кубани, обливавшая ребенка кипятком, задолжала алименты

Дело рассмотрит суд

Жительница Успенского района в прошлом году была задержана полицейскими. Она издевалась над собственным ребенком. Малыша горе-мать в качестве воспитания намеренно обливала кипятком. Об этом стало известно, когда кроха попал с ожогами в больницу. После случившегося мамашу осудили, ей дали два года условно. А мальчишку оставили с папой. По закону, она теперь обязана платить алименты, но всячески от них открещивается.

- Женщина задолжала алименты на сумму 94 тысячи рублей собственному сыну, которого в данный момент содержит и воспитывает отец. По ее мнению, все затраты в отношении ребенка должен оплачивать папа. Жительница уже судима по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», теперь в отношении нее возбуждено дело за «неуплату средств на содержание детей», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Материалы нового дела уже сформированы и скоро их направят в суд.