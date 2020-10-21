Детский сад в Краснодаре на Калинина откроется в начале 2021 года

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В краевой столице строится сразу несколько детских садов, один из них на улице Калинина. Двухэтажное здание планируется достроить к концу года, а свои двери для первых воспитанников садик откроет уже в начале следующего года.

- Детсад на Калинина рассчитан на 200 мест. Здесь уже установили окна и кровли, сейчас строители занимаются внутренней отделкой и благоустройством территории. Сад откроется в начале 2021 года после оснащения мебелью и оборудованием, обязательной процедуры лицензирования, - сообщили «Комсомольской праве» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В учреждении будут спортивный и хореографический залы. На прилегающей территории установят детские площадки и теневые навесы.