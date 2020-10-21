На Кубани за сутки выявлено рекордное число заболевших коронавирусом детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

По данным на 21 октября за последние сутки в Краснодарском крае заболевших коронавирусом прибавилось на 121 человека. В оперштабе отметили, что среди инфицированных – 30 детей. Такое количество заболевших несовершеннолетних на Кубани фиксируется впервые за время пандемии.

- COVID-19 подтвержден у жителей 26 муниципалитетов региона. Коронавирус подтвержден у 67 женщин и 54 мужчины. В том числе заразились 30 детей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона.

Отметим, что большое количество зараженных детей было зафиксировано 24 сентября – тогда было выявлено за сутки 28 несовершеннолетних с коронавирусом.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре одну из школ закрыли на карантин из-за Covid-19 по предписанию Роспотребнадзора.