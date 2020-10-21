В Ейском районе из-за разрушения перекрыли мост через реку

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В Ейском районе мост через реку Ясени начал разрушаться, пошел трещинами. Власти приняли решение отремонтировать путепровод. В связи с дорожными работами передвижение по мосту ограничено с 20 октября.

- В связи с ухудшением эксплуатационного состояния моста через реку на автомобильной дороге Ейск - Ясенская - Копанская - Новоминская по результатам обследования и испытания движение по путепроводу необходимо временно ограничить, - сообщается в приказе министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

По мосту запрещено проезжать грузовым машинам весом более 24 тонн. Также перекрыты участки для легковых автомобилей, где идет ремонт. Дорожники организовали на данном участке реверсивное движение. На подъезде к путепроводу установлены соответствующие предупреждащие знаки.