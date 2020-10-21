ПАО «ТНС энерго Кубань» рекомендует погасить долги

С момента начала пандемии и действия Постановления Правительства от 02.04.2020 № 424 количество жителей Краснодарского края и Республики Адыгея, имеющих задолженность перед гарантирующим поставщиком, резко увеличилось на 42 тыс. человек, и сумма общего долга населения в итоге возросла почти на 351,3 млн рублей.

Фото: ПАО «ТНС энерго Кубань».

Гарантирующий поставщик электроэнергии рекомендует потребителям погасить долги за электроэнергию и не копить их в связи с тем, что с 1 января следующего года будут возобновлены начисления пеней, а также процедура ограничения режима потребления электроэнергии в случае наличия у потребителя неисполненных обязательств по оплате электроэнергии.

В компании комментируют, что многие граждане восприняли государственные меры поддержки как разрешение не платить вообще, тем не менее, долги копятся и даже небольшая задолженность спустя несколько месяцев может стать весомым бременем для семейного бюджета.

Однако в период самоизоляции в условиях введенных ограничительных мер многие клиенты оказались сознательными и добросовестными и пользовались нашими дистанционными сервисами, за что ПАО «ТНС энерго Кубань» выражает свою благодарность и признательность.

Оплатить за электроэнергию и передать показания можно удобным для клиента способом:

без регистрации на сайте kuban.tns-e.ru;

с регистрацией в личном кабинете или мобильном приложении «ТНС энерго»;

через онлайн-приложения Сбербанка и других партнеров компании.

Клиенты компании, у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, по-прежнему могут совершить платеж через кассы и терминалы отделений Почты России, ПАО «Сбербанк России», ООО КБ «Кубань Кредит», ООО «ЕИРЦ Краснодарского края» и других банках-партнеров и платежных агентов.

НЕ КОПИТЕ ДОЛГИ – ЕЖЕМЕСЯЧНО И В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ОПЛАЧИВАЙТЕ ЗА СВЕТ!