Кубанский информационно-консультативный центр наделят новыми полномочиями

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Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел еженедельную планерку, на которой депутаты обсудили эффективность работы «Кубанского сельскохозяйственного информационно-консультативного центра»

Информационно-консультативная служба Кубани является одним из основных инструментов реализации государственной агропродовольственной политики. В регионе создан необходимый правовой фундамент для полноценной работы ИКЦ, что, по мнению спикера ЗСК, позволяет успешно выстраивать партнерские связи между аграриями, учеными и органами госуправления.

- Краснодарский край - это пока единственный в России субъект, принявший законодательный акт о регулировании работы информационно-консультативной службы в агро-промышленном комплексе, - уточнил Юрий Бурлачко.

На совещании рассмотрели вопрос о передаче части полномочий краевого Минсельхоза. Планируется, что одной из задач информационно-консультативного центра теперь будет и проведение мониторинга плодородия земель сельхозназначения.

По итогам планерки депутаты приняли резолюцию, в которой рекомендовали региональному Минсельхозу совместно с краевым Минфином организовать работу по обеспечению необходимого финансирования ИКЦ. А самому информационно-консультативному центру - проанализировать эффективность предоставляемых услуг и до конца года провести мероприятия, направленные на исполнение возложенных на учреждение функций, в том числе, по учету и содержанию лесных насаждений и контролю за плодородием земель.

Председатель ЗСК констатировал, что в этом году, несмотря на непростые погодные условия, аграриям удалось добиться хороших показателей в урожайности пшеницы и риса. Он также отметил – в каждой из отраслей сельского хозяйства роль малого и среднего и бизнеса со временем только возрастает.

- Это закономерный и естественный процесс. Поэтому та работа, которая ведется сегодня ИКЦ, будет все более ответственной и масштабной. В этом году Краснодарский край был признан лидером в стране по эффективности работы агропромышленного комплекса. Немалую роль в этом сыграла и профессиональная поддержка аграриев Кубанским сельскохозяйственным информационно-консультативным центром, - резюмировал Юрий Бурлачко.