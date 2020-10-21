На Кубани умерли еще пять человек с коронавирусом

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В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 21 октября за последние сутки скончались еще пять человек. Летальные случаи зафиксированы в медучреждениях Краснодара, Сочи, Новороссийска, Лабинского и Крымского районов.

- В Краснодаре умер 67-летний житель Республики Адыгея. Он был госпитализирован в больницу с подтвержденным коронавирусом. Также пациент страдал гипертонией, хронической сердечной недостаточностью и сахарным диабетом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Лабинской центральной районной больнице скончалась 55-летняя местная жительница. У нее был коронавирус наряду с гепатитом С. В Новороссийске умерла 83-летняя женщина с подтвержденным Covid-19 и сопутствующими заболеваниями сердца. Также летальные случаи зафиксированы в Туапсе, здесь скончался местный житель 72 лет, и в Крымском районе, здесь умерла 44-летняя женщина, у которой кроме инфекции был гепатит.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что количество заболевших коронавирусом продолжает расти, выявлено рекордное количество детей с Covid-19.