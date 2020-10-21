В Краснодаре открыли обновленный Школьный бульвар в ЮМР

Фото: krd.ru

В марте в Юбилейном микрорайоне краевого центра в марте начали реконструкцию зеленой зоны. На Школьном бульваре высадили деревья и кустарники, сделали прогулочные аллеи, установили уличные фонари. А 21 октября его официально открыли после благоустройства, территорию уже оценили первые лица городской администрации.

Фото: krd.ru

- Новый бульвар занимает территорию в 2,5 гектрара. Он переходит в Платановый бульвар, который в свою очередь выходит на аллею 80-летия Краснодарского края, обновленную набережную реки Кубань. Получилась единая прогулочная зона. По такому же принципу нужно создавать и благоустраивать зелёные территории и в других районах города, - написал в своем Telegram-канале мэр города Евгений Первышов.

Фото: krd.ru

Стоит отметить, что на Школьном бульваре также сделали велодорожку, установили игровую и спортивную площадки, поставили шахматные столы и перголу.