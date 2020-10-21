На Кубани начнут восстанавливать степные реки

В регионе реабилитируют шесть рек Фото: Виталий КАРНАУХ

В Краснодарском крае с каждым годом все больше ухудшается состояние рек. Специалисты отмечают, что это связано с аномальными погодными условиями и воздействием человека. В связи с этим в регионе разработали проект по экологической реабилитации водных объектов.

- На Кубани происходит стремительное заиление и обмеление рек. Ситуация требует неотложных мер для увеличения качества и объема водных ресурсов, – отметил заместитель губернатора региона Сергей Болдин.

Восстанавливать планируют более 66 км рек в шести районах края. В проект вошли река Кирпили в Кореновском районе, Правый Бейсужек в Брюховецком районе, Гречаная балка в Калининском районе, река Понура и две балки в Динском районе.

- В реках будут улучшать качество воды, делать берегоукрепление, в также увеличивать проточность речного русла, - сообщили в администрации Краснодарского края.

На эти цели выделят 2,7 млрд рублей. Заявка на финансирование уже направлена в Росводресурсы. Более 75% средств край планирует привлечь из федерального бюджета, остальные выделят из региональной казны.