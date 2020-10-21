Блогер Илья Варламов оценил идею создания исторического квартала в Краснодаре

Как сейчас выглядит дом купца Лихацкого в Краснодаре Фото: Виталий КАРНАУХ

Российский блогер и журналист Илья Варламов прокомментировал проект по созданию исторического квартала вокруг Дома купца Лихацкого в кубанской столице.

- В Краснодаре создадут исторический квартал. Здесь хотят сохранить уцелевшие на сегодняшний день дореволюционные здания, — написал Варламов в своем ЖЖ.

Варламов оценил проект, но извлек и недостатки. Например, по его мнению, главный минус в том, что исторический квартал займет совсем небольшую территорию. Но несмотря на это блогер отметил, что концепция может стать примером для других городов страны.

- Если исторические здания качественно отреставрируют, запретив их сносить и перестраивать, если не выкинут на помойку уличные объекты вроде тех же водоколонок, если не испугаются уложить брусчатку, будет очень круто. Краснодар сможет стать примером для других российских городов, - подытожил блогер Илья Варламов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что возле Дома Лихацкого в Краснодаре максимально воссоздадут историческую среду. Само здание превратят в музей, рядом откроют выставочные пространства, кофейню, лекторий, книжный и сувенирный магазины.

Как сейчас выглядит дом купца Лихацкого можно посмотреть здесь.