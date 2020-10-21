Около 420 млн рублей потребуется на создание проекта Пшадского водозабора в Геленджике

Фото администрации КК

Водозабор в селе Дивноморское, который снабжает водой Геленджик, из-за длительной засухи в этом году уменьшил свою производительность более чем вдвое. Сейчас работают всего 4 скважины из существующих 35-ти, объем добываемой воды вместо нормы в 20 тысяч кубометров в сутки снизился до 8-ми.

На водозаборе в Дивноморском побывал глава региона Вениамин Кондратьев со своими заместителями. По его словам, несмотря на всю сложность проблемы, необходимо в короткие сроки найти решение.

– Люди должны быть с водой. Масштаб проблемы налицо, все силы сейчас нужно бросить на ее решение, – подчеркнул губернатор.

По словам вице-губернатора Александра Трембицкого, чтобы решить проблему водоснабжения Геленджика, необходимы крупные работы по замене Троицкого водовода, а также создание нового водозабора рядом с поселком Пшада.

На реализацию проекта потребуется около 420 млн рублей.

Губернатор также поручил до 1 ноября подготовить концепцию по решению проблемы водоснабжения Геленджика, с конкретным сроками реализации проектов.