В рамках нацпроекта ввод индивидуального жилья на Кубани с начала года увеличился на 3,8%

Фото администрации КК

Кубань сумела в 2020 году сохранить место в тройке регионов- лидеров по темпам жилищного строительства в стране.

За период с начала года строительные работы в регионе выполнены более чем на 163 миллиарда рублей.

- Несмотря на ограничительные мероприятия, отрасль не теряет темпов и работает на уровне прошлых лет, – рассказали в региональном в департаменте строительства.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» с января по октябрь текущего года в эксплуатацию уже введено более 2,8 млн квадратных метров жилой недвижимости.

Этот показатель на 2 с половиной процента выше такого же периода 2019 года. Рост по объемам индивидуального строительства еще выше- почти 4 %, а по жилью в многоквартирных жилых комплексах- более чем на полтора процента.