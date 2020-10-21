На Кубани 32-летний мужчина до смерти избил собутыльника из-за портативной колонки

Фото СК РФ

Вечером 3 октября 2020 года двое односельчан выпивали в доме на улице Школьной в станице Старовеличковской Тимашевского района.

Под воздействием изрядной дозы алкоголя у 32-летнего мужчины внезапно очень обострилась память ,и он припомнил, что его собутыльник уже давно взял у него на время портативную колонку, но так и не вернул ее обратно.

Осознание этого факта взбесило мужчину до такой степени, что он принялся избивать своего визави. И не останавливался до тех пор, пока тот не перестал подавать признаков жизни.

Прибывшая бригада «Скорой» госпитализировала пострадавшего, но он спустя две недели умер в стационаре от полученных травм.

-Тимашевским межрайонным следственным отделом по СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Он подозревается в причинении телесных повреждений 52-летнему мужчине, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.