Спрос на кредиты наличными в ВТБ вырос на 20% после снижения ставки

1 октября ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию при условии оформления страхования на 1,1 п.п. – до 6,4% годовых. За это время число заявок выросло более чем на 20%.

До снижения ставки в сентябре заемщики подавали в ВТБ около 16,4 тыс. заявок на кредиты наличными и рефинансирование в день. Начиная с 1 октября данный показатель вырос до 20 тыс. Таким образом, спрос на кредиты увеличился на 21%.

Кредиты наличными остаются самыми востребованными розничными продуктами у населения. За девять месяцев 2020 года ВТБ выдал около 800 тыс. займов на сумму более 540 млрд рублей. С начала года кредитный портфель в данном сегменте вырос на 6%, до 1,438 млрд рублей.

«Результаты первой декады месяца после снижения ставки показали, что число желающих взять потребительский кредит именно в ВТБ выросло на 20%. Сегодня наши клиенты могут решить все свои финансовые вопросы по одной из самых выгодных ставок на рынке. Уверен, что спрос на нее продолжит расти: до конца года мы планируем нарастить объемы потребительского кредитования физлиц», - отметил Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ.

Кредит наличными можно получить в ВТБ от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели и сроком до семи лет. Программа «Рефинансирование» позволит объединить до шести любых кредитов других банков в один, снизить ежемесячный платеж, а также получить дополнительные денежные средства на любые цели. Оформить заявку клиенты могут на сайте, в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.