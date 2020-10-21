До 6 лет тюрьмы грозит врачу-онкологу из Ейска за выписывание фиктивных рецептов

Фото ГУ МВД по краю

Два года подряд эскулап выписывал один за другим сотни рецептов рецепты на получение дорогостоящих лекарств одной и той же пациентке, которой по медицинским показателям эти лекарства были не нужны.

Лекарства доктор при этом предпочитал получать сам. Таким образом, другие пациенты, которым эти препараты были действительно необходимо, получить их не смогли.

По предварительной оценке, больнице нанесен ущерб на сумму более 3,5 миллионов рублей.

В конце концов врачом заинтересовалась полиция.

-Следственным отделом ОМВД России по Ейскому району в отношении 41-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 и частью 1 статьи 285 УК РФ (мошенничество) и (злоупотребление должностными полномочиями) возбуждено уголовное дело,- сообщает ГУ МВД по краю.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Предприимчивому врачу грозит до 6 лет тюрьмы.