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Коронавирус Covid-19

В крае для лечения больных COVID-19 обучили более 3,5 тысяч медработников

К обучению привлечены медики различных специальностей
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Минздрава КК

Фото Минздрава КК

Тысячи врачей на Кубани прошли специальный курс обучения для работы в ковидных госпиталях. Программа обучения затронула около 3500 медработников различных специальностей.

– Врачи изучили вопросы этиологии, эпидемиологии, диагностики, лечения, противоэпидемических мероприятий и профилактики COVID 19, – рассказали в региональном Минздраве.

К работе с больными коронавирусом уже подготовлены и выпускники медицинских учебных заведений края.

Всего же на Кубани специальное обучение по лечению COVID 19 уже прошли более 28 тысяч медработников, четверть из которых врачи, а остальные — средний и младший медперсонал.