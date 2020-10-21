Радио «Комсомольская правда» теперь зазвучит и в пригородах Краснодара

Включайте 91.0 FM и слушайте радио «Комсомольская правда» - Краснодар». Фото: Евгения ХИЛЬКО

Радио «Комсомольская правда» вот уже не первый год на одной волне с краснодарцами. Новости, блоки полезной информации, ток-шоу, музыкальные программы и развлекательные передачи — ежедневно мы информируем и создаем настроение для слушателей. А теперь радиостанция зазвучит и в пригородах Краснодара.

Региональная сеть вещания «Комсомольской правды» активно развивается. За счет переноса передатчика прием стал более уверенным, радио зазвучало еще мощнее.

- Радиостанция «Комсомольская правда» - Краснодар» перешла на вещание с телевизионной башни в Краснодаре. До этого оборудование находилось в другом месте. Теперь же высота подвеса антенны увеличилась почти в два раза, поэтому и расширилась зона покрытия, - рассказывает «КП» - Кубань» директор Краснодарского радиотелевизионного передающего центра Александр Золотов. - Теперь уверенный прием будет обеспечен и в пригородах Краснодара, и в прилегающих к краевому центру районах: Горячий Ключ, Северский, Динской, Усть-Лабинский районы.

А это значит, тысячи людей получат возможность настроиться с нами на одну волну. Включайте 91.0 FM и слушайте радио про настоящее.