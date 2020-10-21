Новые мусороперерабатывающие производства в Краснодарском крае заработают в 2023 году

Фото администрации КК

На совещании в администрации края обсудили работу региональных операторов по сбору и утилизации мусора. Губернатор Кубани обратил внимание на недостатки в их работе.

– По количеству жалоб на качество уборки и тарифы лидируют Краснодар и Ленинградский район. Ни одно обращение людей не должно оставаться без ответа. Если мы увидим, что операторы не выполняют условия соглашения, то работать с ними дальше не будем, – отметил Вениамин Кондратьев.

Районы и города края постепенно переходят на раздельный сбор мусора, что позволит в будущем перерабатывать на местах более половины отходов.

– Мы должны людям дать четкое понимание, куда этот раздельный мусор будет вывозиться, когда и на каких участках в крае появятся первые мусороперерабатывающие производства. Должен быть открытый диалог с жителями, – считает губернатор.

В течение 2023 года в крае в эксплуатацию будут введены новые объекты. Это касается Белореченского, Динского района, Горячего Ключа района и Сочинской зоны.