В Кореновске реставрируют памятник архитектуры начала XX века

Фото администрации КК

Вскоре в Кореновске должны завершиться реставрационные работы на одном из старейших зданий города. так называемое «Банковское здание», в котором с 1992 года находится женский Свято-Успенский Епархиальный монастырь, построено в 1911 году. До этого здесь также располагалась гимназия.

Это был первый двухэтажный дом Кореновска с фасадом, выполненном в стиле «модерн».

Сейчас рабочие усиливают несущие стены и перекрытия, в доме обновлен фасад, лестницы. Ремонтируют также крыльцо и уникальное кованое ограждение входа.

Стоимость работ составляет около 20 млн рублей.

-Комплексная реставрация на долгие годы продляет существование «частички истории». Вдвойне важна реставрация объекта, используемого для сохранения духовных ценностей, – отметил вице-губернатор края Сергей Болдин.