До 2025 года на Кубани отремонтируют и оснастят 450 учреждений культуры

Фото администрации КК

До 2025 года на Кубани в рамках нацпроекта намечено отремонтировать и технически переоснастить около 450 объектов культуры.

– с 2015 года мы набрали хороший темп по ремонту и оснащению ДК, особенно на селе. Благодаря федеральным деньгам, средствам краевого бюджета поддержку уже получили около 400 учреждений, – рассказал журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Для сельских районов это очень важно. Зачастую местные ДК здесь-настоящий центр жизни.

— При этом дома культуры должны быть востребованными для жителей всех возрастов, прежде всего, для молодежи, – отметил губернатор .

Всего за последние пять лет суммы ,выделяемые на ремонт учреждений культуры в регионе, вырос в десятки раз - с 15 до 550 млн рублей.