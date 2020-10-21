В Новороссийске задержан наркодилер с 3 килограммами мефедрона

Дежурная часть полиции
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
36-летний житель Приморско-Ахтарского района купил около 3 килограммов синтетического наркотика- мефедрона.
Эту огромную партию мужчина планировал расфасовать по дозам и перепродать в Новороссийске через закладки в тайниках.
Однако, о его планах стало известно оперативникам угрозыска, которые и задержали наркодилера с поличным. Задержанный был помещен под стражу.
Сейчас расследование уголовного дела по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ завершено.
- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы,- сообщает ГУ МВД по краю.