Законодатели обозначили пути решения проблем в сфере обращения с ТКО

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Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел встречу депутатов с прокурором Краснодарского края Сергеем ТАбельским. Предметом разговора стала ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Реформирование этой системы идет с 2015-го года. При этом сроки перехода на нее регионов по ряду причин несколько раз сдвигались.

- Ключевой момент для решения существующих проблемных вопросов - наличие необходимой инфраструктуры. Одной из основных задач реформирования системы обращения с ТКО является увеличение доли отходов, направляемых на вторичную переработку, - сказал глава кубанского парламента.

Региональные операторы, по словам спикера ЗСК, приступили к работе пока не на всей территории края и, как следствие, не утверждены тарифы на вывоз и переработку мусора.

Прокурор Краснодарского края Сергей ТАбельский уточнил, что на территории региона находятся еще 52 свалки. Говоря о действующих полигонах, глава надзорного ведомства подчеркнул - они практически все заполнены, и поэтому сейчас надо очень быстро решать вопросы со строительством новых.

Также в адрес министерства ТЭК и ЖКХ был высказан ряд замечаний, связанных с невыполнением ведомством данных ему поручений по организации работы в сфере обращения с ТКО. По мнению спикера ЗСК и прокурора Краснодарского края, о существующих проблемах отраслевики ни в коем случае не должны замалчивать, поскольку рано или поздно они все равно станут предметом серьезных разбирательств со стороны надзорных органов.

- Никому из нас нельзя оставаться в стороне и игнорировать данную проблему. Ситуация в сфере обращения с ТКО, безусловно, является неблагоприятным фактором, препятствующим активному социально-экономическому развитию муниципалитетов края. Необходимо максимально оперативно общими усилиями отработать все озвученные вопросы, - подытожил Юрий Бурлачко.