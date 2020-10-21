В Краснодаре проверили соблюдение масочного режима на вокзале

Фото: пресс-служба СКЖД.

В краевом центре железнодорожники напомнили пассажирам вокзала Краснодар-2 о важности соблюдения масочного режима. Здесь прошел совместный рейд сотрудников СКЖД и транспортной полиции. Выяснилось, что подавляющее большинство пассажиров ответственно подходят к противоэпидемиологическим требованиям – используют средства индивидуальной защиты и соблюдают социальную дистанцию. С нарушителями были проведены проведены разъяснительные беседы.

- В настоящее время на вокзале Краснодар-2 соблюдаются все необходимые противоэпидемиологические меры, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника Северо-Кавказской дирекции пассажирских обустройств по Краснодарскому региону Руслан Нурмухамедов.

На вокзале установлены автоматические диспенсеры для обработки рук и обеззараживатели воздуха. В местах возможного скопления людей нанесена напольная разметка для соблюдения социальной дистанции. В залах ожидания - наклейки на сиденья с рекомендациями по рассадке.

Во всех помещениях проводится регулярная санитарная обработка. Их дезинфицируют при помощи специальных средств. Каждый час обеззараживают контактные поверхности поручней, дверных ручек и сидений.

Фронт-лайн персонал вокзала обеспечен средствами индивидуальной защиты и каждые четыре часа проходит термометрию.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани дезинфицируют транспортные объекты.