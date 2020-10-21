В Краснодаре 15 водителей общественного транспорта оштрафовали за отсутствие масок

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В краевом центре проверили, как соблюдается масочный режим в общественном транспорте. Всего было обследовано около 3800 трамваев, троллейбусов и автобусов. В рейдах приняли участие сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства совместно с городским управлением гражданской защиты и представителями УМВД России по Краснодару.

Итогом рейдов стали 15 протоколов по ст. 20.60.1 КоАП РФ на водителей, которые были без масок.

- С ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в регионе, рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте проводят трижды в день. Водителей, кондукторов и пассажиров информируют о необходимости носить средства индивидуальной защиты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства краснодарской администрации.

В департаменте обратили внимание, что сейчас проводится ежедневная дезинфекция транспорта Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Салоны дезинфицируют перед выходом на линию и после возвращения в депо.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре проверили соблюдение масочного режима на вокзале. Железнодорожники напомнили пассажирам о важности ношения индивидуальных средств защиты.