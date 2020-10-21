«Локомотив-Кубань» переиграл «Андорру» в Краснодаре и вышел на первое место в группе Еврокубка

Фото: ПБК Локомотив-Кубань

В очередном матче регулярного сезона Еврокубка «Локомотив-Кубань» обыграл команду из Андорры. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 76:61. Баскетболисты российского клуба не испытали серьезных проблем по ходу матча и были сильнее в каждой четверти.

Эта победа позволила «Локомотиву» захватить первую строчку в группе C, правда, у итальянского «Виртуса» матч в запасе.

Новичок команды Кевин Херви не самым удачным образом провел стартовый отрезок, однако смог к финальной сирене набрать 17 очков и стать самым эффективным игроком на площадке, 11 очков добавил Каммингс, еще 10 на счету у Уильямса с 11-ю подборами. Андрей Мартюк собрал коллекцию подборов и ассистов, а также семь очков.

Теперь краснодарцев ждет двойной выезд. 25 октября команда Евгения Пашутина в Единой лиге ВТБ сразится с «Зеленой Гурой» из Польши, а 28 октября в Еврокубке «Локо» померится силами с «Монако».

Ближайший домашний матч против УНИКСа состоится 1 ноября, билеты на эту игру уже поступили в продажу.