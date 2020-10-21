В Краснодаре застройщик получил семь лет колонии за хищение 1,3 млрд рублей у дольщиков

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В краевом центре суд приговорил застройщика к семи годам колонии-поселения. Генеральный директор двух коммерческих предприятий не смог выполнить взятые на себя обязательства и стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Приговор ему вынес Прикубанский суд Краснодара.

Мошенник не смог выполнить взятые на себя обязательства по договорам участия в долевом строительстве дома на улице Ярославской. Ущерб составил около 1,13 миллиарда рублей.

- Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание по совокупности совершенных преступлений в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе краевого суда.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что за обман сотен клиентов застройщик в Сочи получил 7 лет тюрьмы. Мошенник оставил без жилья и денег более 140 человек