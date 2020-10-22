На Кубани прогнозируют температурные «ножницы»

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В Краснодарском крае 22, 23 и 24 октября ожидается значительный перепад температур.

- В регионе 22 октября потеплеет до 15-20 °C, - сообщили в Краснодарском центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Но уже ночью 23 октября температура воздуха опустится до 5-10 °C, на Азовском побережье — до 8-13 °C. Местами на Кубани прогнозируют заморозки 0...-1 °C. Хотя днем температура может повыситься до 17-22 °C.

24 октября синоптики предсказывают, что воздух прогреется до 17-22 °C, осадков не прогнозируется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани 21 октября ожидается самая низкая температура за неделю. К выходным потеплеет на несколько градусов