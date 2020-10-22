В Краснодаре появилась новая благоустроенная зелёная зона

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

На карте Краснодара появилась ещё одна благоустроенная зелёная зона. Это Школьный бульвар в Юбилейном микрорайоне. Здесь высадили более 2 тысяч деревьев и кустарников, устроили велодорожки, поставили лавочки. На бульваре - новое плиточное покрытие, есть детская и спортивная площадки.

— Все идеи благоустройства мы обсуждали с жителями микрорайона. Они теперь воплощены в жизнь, — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

В итоге получилась единая пешеходная прогулочная зона для жителей микрорайона. Бульвар Школьный бульвар соединяется с Платановым, который переходит в аллею 80-летия Краснодарского края.