На Кубани КамАз арестовали за налоги

Фото: пресс-службы ГУФССП России по Краснодарскому краю.

В Гулькевичском районе Краснодарского края судебные приставы арестовали большегруз - собственность злостного неплательщика налогов. Мужчина задолжал больше 90 тысяч рублей.

- Местный житель долго не платил налоги. Причину он не объяснял, зато активно игнорировал требования судебных приставов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУФССП России по Краснодарскому краю.

В итоге на автомобиль должника - КамАЗ-55102 был наложен арест. Если в ближайшее время собственник грузовика не оплатит налоговую задолженность, то его имущество может уйти с молотка.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Новороссийске за неуплату налогов и алиментов арестовали 20 машин. В городе-герое устроили облаву на должников.