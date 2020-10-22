В Краснодаре задержан серийный велосипедный вор

Дежурная часть полиции Фото: Олег ЗОЛОТО

В отдел полиции в поселке Калинина в Краснодаре с заявлениями о пропаже велосипедов обратились жители сразу четырех улиц- Котлярова, Российской, Домбайской и Восточно-Кругликовской.

Велосипеды при этом неизменно пропадали с лестничных площадок многоквартирных домов, несмотря на то что часть из них была пристегнута противоугонными тросами. Общий ущерб владельцам превысил 90 тысяч рублей.

Оперативники угрозыска, изучив картинку с камер наблюдения, сумели вскоре установить личность предполагаемого вора.

Ранее судимого за кражи 54-летнего жителя Абинска полицейские задержали на одной из улиц Краснодара. В отделе полиции мужчина признался в кражах и рассказал, что украденные велосипеды продал случайным знакомым за полцены, а деньги потратил на себя.

- Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража), санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, - сообщает УМВД по Краснодару.