В мэрии Краснодара назначили глав управлений спорта и молодежной политики

Фото: krd.ru.

В Краснодаре 22 октября состоялось третье внеочередное заседание городской думы.

Депутаты согласовали назначение начальников двух управлений - спорта и молодежной политики администрации города, - сообщили в пресс-службе краснодарской мэрии.

Руководителем управления по физкультуре и спорту назначен бывший замминистра спорта Кубани Борис Тихоненко. Управление по делам молодежи возглавил Сергей Фетисов.

- Кандидатуру Бориса Борисовича пришлось буквально «отпрашивать» в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края, и министр новый пошел нам навстречу, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Говоря о молодёжной политике, он обратил внимание, что это одно из самых востребованных сегодня направлений.

- В течение последних трех лет мы работали с Сергеем Фетисовым вместе, и хотя он не занимал никакую должность в администрации, у него есть достаточный опыт, - отметил Евгений Первышов.

Напомним, что первым заместителем главы Краснодара 8 октября был назначен Евгений Наумов. Он курирует вопросы строительства.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что вице-мэром Краснодара по вопросам внутренней политики стал Антон Смертин.