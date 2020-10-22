Второй «парк Галицкого» строят в Краснодарском крае

Парк уже называют новороссийским парком Галицкого. Фото: "НГ"

В городе-герое собираются реконструировать парк имени Фрунзе на 300 миллионов рублей. Над проектом архитекторы работали больше года.

Проектировщики работали над проектом больше года. Фото: "НГ"

- Он не будет уступать по красоте излюбленному месту в Краснодаре - парку Галицкого, - говорят они.

Работы будут проводить в два этапа: сначала расширят центральную аллею, а позже приступят к обустройству зеленой зоны, сообщает "Наша Газета" в Новороссийске.

Здесь высадят больше 500 новых деревьев взамен аварийных. Но главным эксклюзивом проектировщики называют зеленый лабиринт, который обустроят в обновленном парке

Сроки окончания работ пока неизвестны. Фото: "НГ"

Кроме того, в обновленном парке появится амфитеатр на 400 мест, где можно будет организовать кинотеатр под открытым небом, спортплощадка с крытыми раздевалками и туалетами, просторная детская площадка, выставочная галерея и административное здание с санузлами. Специально для жарких солнечных дней предусмотрены навесы-перголы.

Сроки окончания масштабных работ пока не озвучиваются.