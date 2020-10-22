Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 22 октября 2020 увеличилось

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Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. По данным на 22 октября число заболевших в Краснодарском крае выросло на 102 человека.

- В Краснодаре заболели 43 человека. По пять новых случаев заражения зафиксировано в Сочи, Новороссийске, Геленджике и Тимашевском районе. У четырех человек выявлен коронавирус в Абинском, Крымском и Темрюкском районах. В Анапе три человека инфицированы, в Туапсинском, Павловском, Апшеронском, Тихорецком, Красноармейском, Каневском и Выселковском районах – по два. В Кореновском, Ейском, Крыловском, Белореченском, Белоглинском, Славянском, Новопокровском, Калининском, Тбилисском районах, а также Горячем Ключе по одному больному, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 21 октября 2020 увеличилось на 121.