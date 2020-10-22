Прощание с Иваном Имгрунтом – бывшим главой Белореченского района

Прощание с Иваном Имгрунтом

Мэр Ялты, который до этого возглавлял Белореченский район Кубани умер от тромбоза на фоне COVID-19. Он скончался в больнице Санкт-Петербурга, где находился в отпуске. Коронавирусом Иван Имгрунт заболел в конце сентября, а 18 октября его не стало.

Прощание с Иваном Имгрунтом прошло в Белореченске – городе, где много лет жил и трудился чиновник. Гроб поставили на улице возле здания районной администрации – так сделали в условиях пандемии коронавируса. Чтобы в тесном помещении не собирались толпы людей. Пускали к гробу по одному – тоже в целях коронавирусной безопасности.

А всем, кто пришел проститься с Иваном Имгрунтом, пшикали на руки антисептик. Всех впускали только в масках. У кого их не было выдавали.

Репортаж с прощания.

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Ему было всего 59 лет. Глава Ялты Иван Имгрунт умер от тромбоза на фоне коронавируса. В больницу с COVID-19 он попал в конце сентября, в это время он находился в Санкт-Петербурге, где в одной из клиник за его жизнь несколько недель боролись врачи. Но спасти чиновника не смогли. 18 октября Имгрунт скончался (продолжение)