С начала 2020 года Кадастровая палата Кубани выдала почти 2 миллиона выписок из ЕГРН

Фото мэрии Краснодара

За 9 месяцев 2020 года Кадастровая палата по Краснодарскому краю подготовила более 1,9 млн выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Из общего объёма подготовленных сведений около 1,7 млн было представлено гражданам в электронном виде.

Основным направлением в деятельности Кадастровой палаты по Краснодарскому краю является выдача сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Сейчас срок предоставления сведений об объектах недвижимости составляет три рабочих дня.

Особой популярностью у жителей края пользуется выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости- таких документов с начала текущего года выдано более 560 тысяч.

Краснодарцы также активно запрашивают сведения из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости. Количество выданных выписок составило около 550 тысяч.

Не меньшим интересом у граждан пользуется выписка о предоставлении сведений из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на территории 1 субъекта. Данных выписок было предоставлено более 150 тысяч.

«Сведения, содержащиеся в выписке из ЕГРН, необходимы гражданам при проведении различных сделок с недвижимостью. К примеру, когда владельцу нужно проверить объект перед покупкой, уточнить собственников, проанализировать возможные ограничения и обременения. С развитием информационных технологий граждане при проведении сделок с недвижимостью все чаще запрашивают данные для подтверждения права собственности, определения налоговых обязательств, при открытии наследства, оспаривания сделок в судебном порядке, для использования объекта в качестве залога, при подготовке процедуры дарения или оформлении завещания, - отметил директор Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Иван Сулим.

Чтобы получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости можно обратиться в любой из офисов МФЦ, либо воспользоваться сервисом Росреестра (http://rosreestr.gov.ru), а также направить запрос в виде бумажного документа по почте на адрес: ул. Сормовская, 3, г. Краснодар, Краснодарский край, 350018.