Во время пожара в частном доме погиб 69-летний житель Армавира

Фото СУ СК по краю

СК по Краснодарскому краю начал доследственную проверку обстоятельств пожара в частном доме в проезде Шоссейном в Армавире, в результате которого погиб пожилой мужчина.

- Ранним утром 22 октября произошло возгорание в одной из комнат дома, расположенного в проезде Шоссейном. Соседи, увидев пожар, вызвали пожарную службу. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание, после чего в доме было обнаружено тело 69-летнего местного жителя. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем,- сообщает СУ СК по краю.

Сейчас следователи устанавливают причины пожара. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.