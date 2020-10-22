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Во время пожара в частном доме погиб 69-летний житель Армавира

СК начал проверку обстоятельств происшествия
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото СУ СК по краю

Фото СУ СК по краю

СК по Краснодарскому краю начал доследственную проверку обстоятельств пожара в частном доме в проезде Шоссейном в Армавире, в результате которого погиб пожилой мужчина.

- Ранним утром 22 октября произошло возгорание в одной из комнат дома, расположенного в проезде Шоссейном. Соседи, увидев пожар, вызвали пожарную службу. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание, после чего в доме было обнаружено тело 69-летнего местного жителя. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем,- сообщает СУ СК по краю.

Сейчас следователи устанавливают причины пожара. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.