Первый тренер оценил дебют Алексея Миранчука за «Аталанту»

Алексей Миранчук забил гол в первом же матче за Аталанту Фото: atalanta.it

Первый тренер братьев Миранчуков, которые начинали играть в футбол в Славянске-на-Кубани, поделился впечатлениями от выступления в Лиге чемпионов.

Алексей Миранчук впервые вышел на поле в составе «Аталанты» и пятым касанием забил гол в ворота датского «Мидтьюлланна».

- Честно говоря, я матч не смотрел. Последил за Антоном против «Зальцбурга», неплохой матч получился, а утром мне прислали гол Алексея. Вышел на замену, пятым касанием в дальнюю девятку! И это он два месяца не играл совсем. Что тут скажешь – талант! Такие рождаются раз в сто лет на нашей земле, да и не только, - рассказал «КП-Кубань» Александр Воронков.

Первый тренер Алексея прочит своему бывшему подопечному большое будущее.

- Думаю, что он будет играть в «Барселоне», куда его «Аталанта» продаст миллионов за 80. А если не «Барса», то другой европейский топ-клуб. Все у него будет хорошо, он пробивной парень, креативный и очень талантливый, - отметил Воронков.