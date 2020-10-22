Новое предложение РНКБ – кредитная карта с кешбэком 1%

РНКБ Банк (ПАО) предлагает клиентам – физическим лицам воспользоваться новым предложением и с выгодой оформить кредитную карту с кешбэком в размере 1% за каждую покупку, совершенную в торгово-сервисных предприятиях и сети Интернет.

Согласно ее правилам, клиенты, которые оформят кредитную карту в период с 01.10.2020 г. по 31.12.2020 г., получат вознаграждение от банка в размере 1% от суммы всех покупок по карте, приобретенных до 31.01.2021 г.

Совершая операции по кредитной карте, клиент также может получить дополнительные бонусы от РНКБ в рамках программы «Ваш бонус» в размере до 20% от суммы покупки. Кроме того, владельцы кредитных карт могут самостоятельно управлять ставкой, снижая процент по кредиту наличными и ипотеке или повышая процент по депозиту в рамках Программы лояльности.

Льготный период по кредитной карте РНКБ, во время которого на потраченные суммы не начисляются проценты, составляет до 55 дней, а ее выпуск и годовое обслуживание полностью бесплатны. Размер кредитного лимита составляет до 300 тысяч рублей.

- Впереди новогодние праздники, которые сопровождаются большими тратами на подарки близким. В этот период кредитная карта может стать не только незаменимым финансовым помощником, но и источником дополнительного дохода, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – РНКБ Банк постоянно совершенствует кредитные продукты, делая их максимально выгодными и доступными для своих клиентов. Ежедневно открывают новые кредитные карты и присоединяются к акции порядка 1000 клиентов.

Подробно ознакомиться с условиями акции и подать заявку на оформление карты можно на сайте банка.