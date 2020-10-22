78-летняя жительница Сочи неделю ничего не видела после нападения на нее соседа с перцовым баллончиком

Дежурная часть полиции Фото: Олег ЗОЛОТО

В отдел полиции Центрального района Сочи позвонила дежурная медсестра городской больницы №4. Она рассказала о поступлении в приемное отделение 78-летней жительницы микрорайона Бытха. У пожилой женщины был сильный химический ожог глаз.

Прибывшим полицейским пенсионерка рассказала, что стала жертвой нападения своего соседа по пятиэтажке на улице Ворошиловской. По ее словам, сосед давно невзлюбил ее и постоянно придирался к беззащитной женщине.

А затем решил выказать свою неприязнь при помощи перцового баллончика, из которого он несколько раз прыснул в лицо женщине.

- По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия,- сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.