В Сочи Парке отметят День Рождения Бабы Яги

Фото: пресс-служба "Сочи Парка".

Детей и взрослых ждут дневная и вечерняя программы, сказки на ночь от Бабы Яги, а еще десятки невероятных фотозон и тысячи настоящих тыкв, специальное меню в кафе и ресторанах 0+.

В дни праздника на улочках Сочи Парка можно встретить героев русских сказок. Одна из тематических земель превратится фотозону - заброшенное кладбище, открытое только для вечерних прогулок. На аттракционах, которые будут работать до поздней ночи, гости прокатятся в компании зомби и вампиров. В конце каждого праздничного дня - большая огненная феерия.

Для детей и взрослых в тематических костюмах скидка 10% на входной билет. Гостям отеля-замка Богатырь 4*, находящегося на территории Сочи Парка, вход свободный.

В дни осеннего фестиваля парк открыт с 11.00 до 21.00. Подробное расписание работы на сайте sochipark.ru.