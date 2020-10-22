ВТБ Лизинг начал обучать менеджеров с помощью VR-технологий

С помощью VR-технологий, моделирующих типичные ситуации взаимодействия с клиентом, сотрудники будут оттачивать навыки продаж и смогут в моменте корректировать свою модель поведения, получая реакции на слова и действия.

Пилотный проект стартовал в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В течение трёх месяцев 30 сотрудников будут осваивать навыки отработки возражений в виртуальной реальности. В проекте примут участие как опытные работники, так и недавно присоединившиеся к команде менеджеры по продажам.

«Ещё вчера виртуальная реальность у большинства из нас ассоциировалась с компьютерными играми и сюжетами фантастических фильмов, а применение таких технологий в обучении сложно было даже представить. Сегодня Virtual Reality – это реальность в буквальном смысле. Технологии, активно использующиеся в зарубежной журналистике, дизайне, архитектуре, медицине и других сферах, теперь применяются в группе ВТБ Лизинг. В нашей компании существуют разные форматы обучения: тренинги, мастер-классы, фасилитации, вебинары, электронные курсы, тренажеры, обучающие видеоролики. При этом мы постоянно совершенствуемся и внедряем новые технологии, следуя мировым тенденциям, повышая эффективность обучения и вовлеченность сотрудников в процесс за счет wow-эффекта. VR – это уникальный формат для многих компаний, а для нас особенно важно быть на передовой в вопросах обучения и развития сотрудников», - отмечает директор по работе с персоналом ГК ВТБ Лизинг Диана Гринис.