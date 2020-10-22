На Кубани еще пять пациентов умерли от коронавируса

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72- летняя жительница краевого центра доставлена в стационар положительным результатом тестирования на коронавирус. Состояние пациентки ухудшалось и ее поместили на аппарат ИВЛ. Тем не менее, женщина умерла.

63-летняя женщина из Лабинска доставлена в местную ЦРБ. Тест на коронавирус показал наличие в ее организме опасной инфекции. Искусственная вентиляция легких не сумела помочь спасти женщине жизнь.

47-летний мужчина из Новороссийска был помещен в больницу в тяжелом состоянии. Его самочувствие продолжало ухудшаться на фоне подтвержденного теста на COVID 19. ИВЛ не смогло ему помочь. Пациент умер.

Два летальных случая зафиксировано в ковидном госпитале в Сочи. Двое мужчин, 65 и 58 лет были госпитализированы с положительным анализом на коронавирус и затем находились на ИВЛ, однако это не помогло спасти их жизни.

- С начала пандемии в крае зафиксировано 368 смертей,- сообщает региональный Минздрав.