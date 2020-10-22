Жильцам сгоревшего ЖК в Краснодаре начали предоставлять новые квартиры

Фото мэрии Краснодара

Жильцам пострадавшего в середине сентября от сильного пожара ЖК в Краснодаре на улице Российской начали предоставлять новое жилье взамен утраченного. 12 семей из числа погорельцев уже получили новые квартиры.

Кроме того, шесть семей получили жилье хоть и без ремонта, но зато гораздо большей площади, чем в бывших квартирах.

В ближайшее время новоселье ждет еще 32 семьи ,а всего пострадавшим от пожара людям планируется предоставить 54 квартиры, которые приобрел застройщик горевшего ЖК.

- Собственники 50 квартир уже определились с выбором жилья. Трое владельцев пока не подобрали подходящий из предлагаемых вариантов,- сообщает мэрия Краснодара.