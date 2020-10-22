На форуме «Сильные идеи для нового времени» представят 24 проекта по развитию Краснодарского края

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24 проекта по развитию экономики и инфраструктуры предприниматели Кубани представят в Сочи на форуме «Сильные идеи для нового времени» в середине ноября.

Бизнесмены региона предлагают свои идеи по развитию яхтинга на Черноморском побережье, производству стройматериалов, а также в социальной сфере и инновациях.

– Мы заинтересованы в работе с предпринимательским сообществом, чтобы стать партнером и проводником в реализации стратегически важных идей. С экспертами, представителями профильных министерств рассмотрим возможность их реализации на территории нашего региона, – отметил вице-губернатор Кубани Александр Руппель в ходе обсуждения проектов в Клубе стратегических инициатив.

Власти региона считают крайне важным значительно расширить господдержку предпринимательских инициатив. Именно это может стать залогом успешного экономического развития края в целом и частного бизнеса, как значительной составляющей этой экономики.