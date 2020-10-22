Краснодарские энергетики отремонтировали 20 крупных подстанций

Фото: ПАО «Россети Кубань».

В рамках подготовке к зиме специалисты Краснодарского филиала «Россети Кубань» (ПАО) отремонтировали 20 ключевых подстанций. Энергообъекты обеспечивают электроэнергией жителей краевой столицы, а также пяти районов Краснодарского края и Республики Адыгея. От этих подстанций также зависит работа основных социальных объектов, предприятий и организаций территории.

Компания «Россети Кубань» направила на ремонтные работы и техническое обслуживание энергообъектов более 38 млн рублей. Подготовка к зиме проходила в рамках ремонтной программы 2020. Специалисты Краснодарского филиала около 400 единиц основного оборудования. Энергетики заменили силовые трансформаторы, масляные выключатели, отделители и короткозамыкатели. Помимо этого специалисты наладили работу автоматики и релейной зищиты. После завершения работ энергетики провели испытания всего оборудования.

Как сообщает «Россети Кубань», основные работы сотрудники компании выполняли своими силами, без привлечения подрядных организаций.

Напомним, ремонтная программа предназначена для поддержания исправного состояния всего электросетевого комплекса. Программа работ включает ремонт подстанций, линий электропередачи, замену проводов, изоляторов, опор ЛЭП и другого оборудования. Это позволит обеспечить надежную работу комплекса в осенне-зимний период, когда нагрузка на электрические сети резко возрастает. Кроме того, энергетики занимаются расчисткой от растительности охранных зон высоковольтных воздушных линий. Это позволит избежать обрыва проводов и повреждения опор ЛЭП при падении веток во время непогоды.

Краснодарские электрические сети являются крупнейшим филиалом компании «Россети Кубань». В зону обслуживания Краснодарских электрических сетей - крупнейшего филиала компании - входят Краснодарский, Динской, Северский, Горячеключевской районы Кубани, а также Адыгейск и Тахтамукайский и Теучежский районы Республики Адыгея.