Наемный убийца в Курганинске получил 10 лет тюрьмы

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Летом 2019 года к 24-летнему жителю Новокубанска неизвестный мужчина заказал убийство 38-летней женщины в станице Петропавловской. В качестве оплаты этой «работы» парню пообещали купить дом ,машину и крупную сумму денег.

Молодой человек согласился и получил 60 тысяч рублей на покупку оружия и машины для совершения убийства.

Днем 14 июля прошлого года он напал на жертву во дворе ее дома, девять раз ударив женщину ножом. Парень пырнул ножом и ее гражданского мужа, прибежавшего на помощь. Добить обоих киллер так и не смог, испугался и убежал.

- Собранные Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 24-летнему жителю города Новокубанска. Он признан виновным в покушении на убийство по найму 38-летней местной жительницы и ее 35-летнего сожителя в связи с исполнением им общественного долга (ч.3 ст.30, пп.«а,б,з» ч.2 ст.105 УК РФ). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима,- сообщает СУ СК по краю.