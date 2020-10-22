Крупную аварию на теплосетях в Комсомольском микрорайоне Краснодара обещают устранить к вечеру 22 октября

Фото мэрии Краснодара

Ремонтные бригады в Краснодаре ведут работы на месте порыва теплотрассы, ведущей о ТЭЦ к Комсомольскому микрорайону. Жилой массив в результате аварии накануне вечером остался без горячего водоснабжения, что стало причиной многочисленных жалоб местных жителей в соцсетях.

- Авария обнаружена на теплотрассе диаметром 600 мм. Сейчас аварийные бригады АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» ведут на теплотрассе ремонтные работы.

Ход работ на месте контролируют сотрудники департамента городского хозяйства и ТЭК. Ремонт планируют завершить вечером 22 октября, после чего начнут заполнение трубопровода. К утру 23 октября подачу горячей воды возобновят во все дома Комсомольского микрорайона,-сообщает мэрия Краснодара.

В мэрии также отметили, что график работы социальных объектов, в частности школ и детсадов в связи с аварией не изменится.