В Роспотребнадзоре объяснили, почему на Кубани не вводится карантин

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Карантин на Кубани не будут вводить даже в случае значительного роста заболеваемости коронавирусом. Такое заявление сделала 22 октября заместитель главы управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Гречаная.

По ее словам, жестких ограничений не будет, даже при выявлении до 200 случаев COVID 19 в сутки.

- Абсолютное число случаев сейчас не является критерием для применения каких-то мер даже в прогнозе, – отметила Гречаная. Весной карантин вводился по причине тогдашней слабой изученности болезни ии возможного течения.

Совсем другое дело сейчас, когда врачи уже имеют возможность работать с ковидными больными по тем же принципам, что и с другими инфекционными болезнями.

Специалист подчеркнула, что карантин не вводится и в связи с сезонным традиционным приростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

— По тем инфекциям, которые мы знаем уже 50−60 лет , каждую неделю мы растем примерно на 500 человек. И мы при этом ничего не закрываем», – рассказала Гречаная.

Представитель надзорного ведомства также еще раз напомнила о необходимости соблюдения масочного режима. Это особенно важно осенью, когда люди все больше времени проводят в закрытых помещениях.